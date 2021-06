E3 2021 : le programme de l’Ubisoft Forward

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Ubisoft Forward qui se tiendra dans le cadre de l'édition 2021 de l'E3.

La conférence numérique de l’éditeur français Ubisoft pour l’E3 2021 aura lieu le 12 juin prochain à 21h sur Twitch et YouTube avec un programme diversifié : “Nous souhaitons que l’Ubisoft Forward soit accessible au plus grand nombre de personnes, c’est pourquoi des sous-titres dans 12 langues différentes seront disponibles. De plus, l’événement principal sera interprété en langue des signes américaine, et toutes les bandes-annonces présentées lors de l’événement seront accompagnées d’audiodescription en anglais.”

Pré-show – 20h : Un aperçu des dernières nouveautés et futures mises à jour pour For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla et Watch Dogs Legion ainsi que des messages de la part des équipes d’Ubisoft

Événement principal – 21h : Des bandes-annonces et des extraits de gameplay pour le nouveau Rainbow Six (anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine), Far Cry 6 et Riders Republic, des nouveautés pour des titres déjà sortis comme Assassin’s Creed Valhalla ou Rainbow Six Siege ainsi que des informations sur les prochaines productions d’Ubisoft Film & Television. Quelques surprises supplémentaires viendront compléter le tout

Post-show – 22h : Briefing de l’équipe communautaire de Rainbow Six Siege (mises à jour concernant les principaux problèmes du jeu, analyse détaillée du processus de création du dernier agent de l’opération North Star : Thunderbird, nouveaux contenus comme les pendentifs de streamers A6S2, le pack d’artistes de la communauté et les partenariats du pack caritatif Sixième gardien), les développeurs reviendront en détail sur les annonces de l’événement principal et des bonus cosmétiques via les drops Twitch

Un trailer pour l’Ubisoft Forward de l’E3 2021