E3 2021 : le planning complet du salon virtuel de l’ESA

Alors que l’E3 2021 au format va bientôt démarrer, le planning officiel a été révélé par l’Entertainment Software Association. Les joueurs du monde entier peuvent dès à présent s’inscrire pour faire partie de cet événement virtuel de quatre jours qui proposera les conférences des principaux éditeurs du milieu vidéoludique, des débats d’experts, des apparitions de célébrités et de nombreuses révélations passionnantes. Le tout sera animé par Alex “Goldenboy” Mendez, Jacki Jing et Greg Miller.

If you’d like to set a reminder for when #E32021 goes live here on Twitter, please use this link and click the “set a reminder” button on the other side 👍🏼

https://t.co/d6F31EHOWJ

— E3 (@E3) June 3, 2021