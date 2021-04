E3 2021 : le PC Gaming Show s’allie avec le Future Games Show

PC Gamer et GamesRadar vont rassembler leurs présentations au format numérique.

Les conférences PC Gaming Show et Future Games Show auront lieu le 13 juin prochain, l’une à la suite de l’autre, afin d’enchaîner les annonces en tous genres (trailers, cinématiques, séquences de gameplay, démonstrations techniques, informations inédites, interviews, promotions) dans le cadre d’une soirée affiliée à l’édition 2021 de l’E3.

Le PC Gaming Show a commencé en 2015 avec l’objectif de réunir les créateurs et les fabricants de matériel informatique sous un même toit, en mettant en lumière le dynamisme de la plateforme de jeu ouverte. Cette conférence est le plus grand événement de diffusion dédié au jeu sur PC attirant 5,9 millions de téléspectateurs en 2020 sur toutes les plateformes

Le Future Games Show est la vitrine numérique phare de GamesRadar qui a fait ses débuts en juin 2020 et a été présentée par les stars d’Uncharted, Nolan North et Emily Rose. L’événement a été suivi par le Future Games Show à la Gamescom en août 2020 et par le Future Games Show : Spring Showcase en mars dernier

Revivez le PC Gaming Show 2020

Evan Lahti, Editor-in-Chief at PC Gamer, sur la création de l’événement PC Gaming Show : “L’E3 a toujours inclus les jeux sur PC, mais à l’époque où les seules grandes conférences de presse étaient celles des fabricants de consoles et des éditeurs comme EA et Ubisoft, les nouvelles relatives aux PC passaient toujours après les besoins des budgets marketing des consoles. Mais le jeu sur PC n’est pas seulement un moyen de rendre les jeux sur console plus beaux, c’est une plateforme distincte avec ses propres jeux, ses propres genres et ses propres sous-cultures. Et comme le jeu sur PC a connu un nouvel âge d’or dans les années 2010, il est devenu absurde que notre plateforme préférée n’ait pas sa propre scène à l’E3. Pendant des années, nous avons rêvé de ce à quoi ressemblerait ce salon E3 centré sur le PC. Enfin, en 2015, nous avons cessé de rêver et avons fait de ce rêve une réalité, et le PC Gaming Show est né.”