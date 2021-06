E3 2021 : le nouveau Square Enix Presents est daté

Les nouveautés de l’éditeur japonais Square Enix seront dévoilées dans le cadre de l’E3 2021 : “Ding ding ding ! Ceci est notre signal d’alerte pour toute annonce majeure… au cas où vous vous posiez la question (…) Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée imminente d’un tout nouveau Square Enix Presents spécial été. Soyez rassurés, nous avons tout un programme pour vous soutirer des ‘ooh’ voire même des ‘ahhh’, mais nous allons garder une partie du programme secret pour ne pas gâcher tout le fun ! On espère que vous êtes impatients !… On sait que vous l’êtes.”

Come hungry! 📢#SquareEnixPresents returns for #E32021 on June 13 at 12:15pm PT / 8:15pm BST.

We’re serving up a world premiere from @EidosMontreal, an update on @BabylonsFall_EN, a closer look at @LifeIsStrange #TrueColors, and more!https://t.co/OkQNhggBIu pic.twitter.com/wHM9NRy9Ap

— Square Enix (@SquareEnix) June 3, 2021