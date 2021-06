E3 2021 : le nouveau Call of Duty pourrait être présenté plus tard durant l’été

Call of Duty : WWII Vanguard devrait manquer l'édition 2021 de l'E3 ainsi que la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2021.

Habituellement, les différents opus de la licence Call of Duty d’Activision sont présentés en grande pompe au mois de mai. Mais depuis Call of Duty : Black Ops Cold War, l’éditeur américain a opté pour une nouvelle manière de faire avec une attente prolongée et un teasing via des évènements dans Call of Duty : Warzone, un Battle Royale qui ne cesse de gagner en popularité, en plus d’être l’outil de communication phare pour l’ensemble des COD. Cela sera donc renouvelé pour Call of Duty : WWII Vanguard (développé par Sledgehammer Games), le prochain opus du célèbre FPS de l’éditeur américain, qui va ainsi se passer de l’E3 2021 pour une présentation tardive, sans doute lors de la conférence de Sony qui mélangera des annonces first-party et third-party.

Exclusive: Call of Duty is skipping E3 as Warzone prepares to shift to World War II with a brand new Pacific map.https://t.co/BuknsVDvJF pic.twitter.com/IXW6zsCWDy — VGC (@VGC_News) June 9, 2021

Call of Duty : WWII Vanguard se fait désirer…

Aux dernières nouvelles, Call of Duty : WWII Vanguard ou juste Call of Duty : Vanguard devrait proposer une campagne solo ainsi que des modes multijoueurs et zombies se déroulant sur les fronts d’Europe et du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. L’intrigue serait centrée sur la naissance des forces spéciales alliées modernes. La connexion avec Warzone permettrait de proposer une carte entièrement nouvelle, en complément de Verdansk et Rebirth Island, décrite comme la plus grande et la plus ambitieuse de la série à ce jour (de nouveaux véhicules seront ajoutés ainsi que des mises à jour technologiques alimentées par le moteur Modern Warfare. Vanguard et Warzone partageront la même technologie, contrairement à Cold War). La sortie pourrait être fixée pour novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.