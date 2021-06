E3 2021 : la puissance de la 5G va transformer les jeux vidéo

L'opérateur de télécommunications américain Verizon participera à l'édition 2021 de l'E3 pour vanter les mérites de la 5G.

Pour la première fois de son histoire, Verizon sera à l’E3 2021. Une conférence est prévue pour le 14 juin prochain à 18h (heure française) sur YouTube et Twitch afin de découvrir l’impact de la 5G sur l’avenir des jeux vidéo. Le directeur du marketing de l’opérateur américain, Diego Scotti, et la directrice du développement des produits, Nicki Palmer, seront rejoints par Anna Donlon, productrice exécutive de Valorant pour Riot Games, Carolyn “artStar” Noquez, créatrice de contenu pour Dignitas, Emmalee “EMUHLEET” Garrido, joueuse professionnelle pour Dignitas, Aerial Powers, membre des Minnesota Lynx et streamer pour Team Liquid et Derwin James, safety (dernier rempart défensif) des Chargers de Los Angeles et joueur de Madden NFL lors de la “Verizon 5G and the Future of Gaming” où ils feront plusieurs annonces.

La vitesse, la faible latence et la capacité du réseau 5G de Verizon sont des facteurs importants pour les développeurs de l’industrie vidéoludique, les équipes eSports et les joueurs/fans.