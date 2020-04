E3 2021 : la grand-messe du jeu vidéo aura bien lieu l’année prochaine

Malgré l'annulation de l'édition 2020, l'Entertainment Software Association dévoile les dates de l'E3 2021 et promet une expérience renouvelée.

L’E3 n’est pas encore mort. L’ESA annonce que le salon américain sera de retour au Convention Center de Los Angeles dès 2021 (15 au 17 juin) avec sa fameuse nouvelle formule, à savoir un festival dédié aux fans, aux médias et aux influenceurs. D’ailleurs, si les organisateurs étudiaient diverses possibilités pour créer un E3 2020 spécial au format numérique à cause de la pandémie de coronavirus, il semblerait que l’Entertainment Software Association (ESA) soit incapable de préparer une telle chose au point de compter exclusivement sur les initiatives des éditeurs et studios ou encore de passer par des émissions comme What’s Good Games et Good Morning America. Au final, les plans ont été abandonné.

A LIRE AUSSI : E3 2020 : le salon du jeu vidéo est officiellement annulé

L’avenir de l’E3 est menacé

Avec le Summer of Gaming, IGN devrait mettre des bâtons dans les roues à l’ESA. Mike Futter, auteur de l’ouvrage GameDev Business Handbook, ajoute d’ailleurs : “Concrètement, IGN et certains membres de l’ESA ont dit qu’ils n’avaient plus besoin de l’E3. C’est accablant pour l’avenir. En fin de compte, il n’est pas difficile d’imaginer, vu le moment, que IGN courtisait déjà les membres de l’ESA pour son événement depuis plusieurs semaines. La route sera difficile pour l’ESA, surtout si IGN voit ses efforts couronnés de succès. C’est un coup dur pour eux (…) Je ne pense pas que l’industrie tourne le dos à l’E3. Je pense que l’industrie se rend compte que le show n’a pas évolué pour servir un public contemporain, les médias ou l’industrie elle-même. Je dirais même que l’ESA a tourné le dos au show en ne parvenant pas à innover et à s’adapter.“