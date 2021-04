E3 2021 : la conférence numérique d’Ubisoft est officialisée et datée

L'Ubisoft Forward sera rattaché à l'E3 2021.

Comme le Summer of Gaming d’IGN, Ubisoft proposera sa conférence numérique le samedi 12 juin prochain à 21h dans le cadre de l’édition 2021 de l’E3. Pour en savoir plus, il faudra néanmoins se montrer patient pendant encore quelques semaines car l’éditeur français n’a visiblement pas encore terminé de préparer la programmation : “Revenez nous voir pour en savoir plus sur le lineup et connaître les annonces de nos équipes du monde entier.”

Ubisoft ouvre le bal des conférences pour l’E3 au format numérique

Le nouvel Ubisoft Forward de l’E3 2021 devrait permettre d’avoir de nouvelles informations sur Far Cry 6, Riders Republic, Rainbow Six Quarantine (sous un nom totalement inédit), Beyond Good & Evil 2 (le départ de Michel Ancel n’aurait pas impacté le projet), le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps (le report a sans doute permis de revoir les graphismes et la modélisation des personnages) ou encore Skull and Bones (une série télévisée est toujours en préparation). Des annonces surprises sont aussi attendues comme un véritable retour de Splinter Cell, une cinématique pour le Star Wars de Massive Entertainment, de nouveaux jeux VR voire un partenariat avec Microsoft pour intégrer l’Ubisoft+ dans le Xbox Game Pass de manière temporaire comme l’EA Play.