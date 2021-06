E3 2021 : Kazuya Mishima de Tekken, le prochain combattant à rejoindre Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate va renforcer son roster avec Kazuya Mishima.

Après Min Min d’ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de Final Fantasy 7 et Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2, le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros Ultimate se prépare à accueillir Kazuya Mishima de Tekken : “Fils de Heihachi Mishima et Kazumi Mishima, il a hérité du gène démoniaque de sa mère. Personnage emblématique et principal antagoniste, ce dernier joue un rôle central dans les intrigues de Tekken. Ses qualités de combattants et sa capacité à se métamorphoser en Devil en font un adversaire redoutable.”

Le trailer E3 2021 de Super Smash Bros Ultimate pour l’arrivée de Kazuya Mishima

Plus d’informations sur le personnage Kazuya Mishima, dont la date de sortie de ce nouveau combattant, seront révélées au cours d’une présentation spéciale animée par Masahiro Sakurai le 28 juin prochain.

Les attaques de Kazuya Mishima dans Super Smash Bros Ultimate :