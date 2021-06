E3 2021 : Just Dance sera encore au rendez-vous avec une nouvelle mouture

Ubisoft continue de pousser la marque de jeu vidéo musical la plus vendue au monde.

Avec Just Dance 2022, les futurs Maurice Béjart ou Sylvie Guillem vont pouvoir s’exercer sur 40 nouvelles chansons et univers comme “Nails, Hair, Hips, Heels” de Todrick Hall, “Believer” de Imagine Dragons ou encore “Level Up” de Ciara, sachant que le service d’abonnement à la demande en streaming Just Dance Unlimited permet d’avoir accès à plus de 700 musiques (chaque exemplaire du jeu offre un mois d’accès gratuit). Disponible sur toutes les plateformes, et ce gratuitement, l’application Just Dance Controller permet d’utiliser son téléphone comme manette, de danser et de marquer des points sans accessoires additionnels jusqu’à six joueurs en simultané. Enfin, les modes Sweat, Coop, Quickplay et World Dance Floor seront de retour pour le plus grand bonheur des fans !

Le trailer E3 2021 de Just Dance 2022

Just Dance 2022 sera disponible le 4 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Google Stadia.

Ubisoft a également annoncé un partenariat avec Todrick Hall, le célèbre chanteur, danseur et chorégraphe américain : “Pour moi, Just Dance permet aux gens de véritablement s’exprimer à travers la danse et de révéler leur vraie personnalité. J’ai écrit pour l’occasion de nouvelles paroles et je peux vous assurer qu’elles vont donner confiance à plein de gens. C’est la raison pour laquelle j’ai écrit et composé Nails, Hair, Hips, Heels’ qui est désormais dans Just Dance. J’espère que tout le monde prendra autant de plaisir à danser sur cette chanson que j’ai eu à la créer.“