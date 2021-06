E3 2021 : Hyrule Warriors Age of Calamity et ses contenus additionnels

Deux vagues de contenus additionnels pour Hyrule Warriors : Age of Calamity, le mûso d'Omega Force.

En achetant le pass d’extension du deuxième opus de la série Hyrule Warriors (une histoire alternative aux événements se déroulant 100 ans avant le début de The Legend of Zelda : Breath of the Wild) pour 19,99 euros, les joueurs recevront deux vagues de contenus additionnels à leur sortie :

La vague 1 nommée « Pulsation antiques » (disponible le 18 juin prochain) inclura de nouveaux types d’armes, de nouveaux ennemis ainsi qu’un nouveau personnage jouable, le Gardien aguerri

La vague 2 nommée « Le Gardien du souvenir » (disponible fin novembre prochain) inclura de nouvelles présentations de personnages, de nouveaux stages, un choix de personnages étendu ainsi que de nouvelles capacités pour les personnages existants

Le trailer E3 2021 dédié au pass d’extension d’Hyrule Warriors : Age of Calamity

Hyrule Warriors : Age of Calamity est disponible depuis le 8 septembre 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.