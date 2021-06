E3 2021 : Hogwarts Legacy, Gotham Knights et Suicide Squad seront absents

Les trois titres phares de Warner Bros Interactive Entertainment vont faire l'impasse sur l'édition 2021 de l'E3, la grand-messe du jeu vidéo.

Ceux qui espéraient voir de plus près Hogwarts Legacy d’Avalanche Software, Gotham Knights de WB Games Montreal ou Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady Studios à l’E3 2021 vont être déçus… Il a été confirmé par un attaché de presse qu’aucun de ces titres ne sera présent lors de la conférence numérique de l’éditeur américain Warner Bros Interactive Entertainment qui aura lieu le 13 juin prochain. Le FPS coopératif contre des hordes de zombies Back 4 Blood de Turtle Rock Studios sera le seul jeu à être mis en avant et il y a peu d’espoir pour voir des surprises du côté du Summer Game Fest 2021.

Si Hogwarts Legacy, Gotham Knights et Suicide Squad : Kill the Justice League ne sont pas attendus avant 2022, Sony pourrait proposer du contenu inédit pour au moins l’un des trois titres dans sa nouvelle conférence qui devrait avoir lieu d’ici fin juin voire début juillet.