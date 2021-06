E3 2021 : Hitman Sniper The Shadows, le meilleur tireur d’élite est appelé à la barre

Anciennement "Project Hitman Sniper Assassins", Hitman Sniper : The Shadows propose une histoire totalement originale.

Suite à la disparition de l’Agent 47, une équipe d’assassins hautement spécialisés (Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone) est chargée d’infiltrer le monde secret de l’assassinat et d’éliminer un nouveau réseau criminel menaçant l’équilibre mondial à la demande de Diana Burwood et l’International Contract Agency (ICA) via Initiative 426 alias The Shadows.

Le trailer E3 2021 de Hitman Sniper : The Shadows

“ On nous a offert la chance incroyable d’étoffer l’univers Hitman, non seulement en proposant une approche novatrice, mais aussi en intégrant de nouveaux personnages jouables“, déclare Fahad Khan, concepteur en chef chez Square Enix Montréal. “ Chaque protagoniste a un profil et un style uniques, susceptibles d’influencer le style du joueur, d’enrichir son expérience, sa créativité et ses choix stratégiques au moment d’accepter un contrat. ”

Hitman Sniper : The Shadows sortira dans le courant de l’année sur iOS et Android. Il adopte le modèle économique free-to-play.