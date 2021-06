E3 2021 : Halo Infinite et son mode multijoueur free-to-play

Une vaste communauté va se forger autour du mode multijoueur de Halo Infinite.

Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, détaille le mode multijoueur de Halo Infinite : “L’un des aspects primordial du développement pour l’équipe, c’est le contenu que nous allons proposer une fois le titre sorti et nous avons déjà commencé à travailler sur la première année de contenu et même au-delà. Toutes les options de personnalisation seront disponibles dans notre toute première saison ‘Les Héros de Reach’, dont un Spartan Yoroi qui fait son petit effet. Avant que vous ne posiez la question, oui, l’armure Yoroi sera déblocable gratuitement, simplement en participant aux événements de la saison 1. En ce qui concerne le gameplay, nous souhaitons proposer une expérience multijoueur qui fasse honneur aux combats classiques de Halo, tout en offrant à celles et ceux qui découvriraient la série la possibilité de nous rejoindre et de s’amuser. À cette fin, nous avons créé l’Académie Spartan, dans laquelle le commandant Spartan Laurette aidera les joueurs à se familiariser avec les cartes, les armes et l’équipement. Nous avons également implémentés des matchs contre l’intelligence artificielle, pour que les vétérans comme les nouveaux venus puissent s’échauffer avant d’entrer sur le champ de bataille. Nous avons d’autres projets pour l’intelligence artificielle et l’Académie, mais nous nous y pencherons une fois le jeu sorti.”

Your personal Spartan journey begins this holiday. #HaloInfinite multiplayer is back and better than ever. pic.twitter.com/oiBMrjMoj9 — Joseph Staten (@joestaten) June 13, 2021

Il ajoute ensuite : “Il est vraiment très important pour nous que vous soyez nos partenaires dans ce voyage, et nous nous engageons à écouter attentivement vos retours pour continuer à faire évoluer le jeu au fil du temps. Quand nous prendrons des risques pour essayer de nouvelles choses, nous écouterons la communauté pour comprendre ce que vous aimez et ce que nous devons revoir pour avancer. Pour la première fois dans l’histoire de la série, nous allons avoir la possibilité de creuser véritablement pour proposer de nouvelles expériences à nos joueuses et joueurs. Certains éléments ne vous surprendront pas, comme l’ajout de nouvelles cartes et de modes inédits. Mais il est possible que nous vous réservions d’autres surprises, dont vous allez avoir un aperçu dans les mois qui suivront la sortie du jeu cette année. Ce qui me rend d’autant plus impatient, c’est que le multijoueur sera gratuit pour toutes et tous, ce qui nous donne l’opportunité de bâtir la plus grande communauté qu’Halo ait jamais connue. Avec le cross-play et la cross-progression, il n’y a presque plus de barrières pour profiter du jeu avec ses amis, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent. C’est un sentiment très particulier de pouvoir faire grandir une communauté et de la rassembler de cette manière.”

Le trailer E3 2021 du mode multijoueur de Halo Infinite

Halo Infinite sera disponible à la fin de l’année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.