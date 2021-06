E3 2021 : Hades est annoncé sur les consoles PlayStation et Xbox

Le label Private Division de Take-Two Interactive va distribuer la version physique du rogue-like en mode dungeon crawler.

Hades sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S permettra de profiter de nombreuses améliorations techniques pour atteindre une résolution en 4K à 60fps, sachant que la DualSense de Sony proposera des vibrations et un éclairage améliorés. Néanmoins, les versions PS4 et Xbox One afficheront du 1080p à 60fps. Les exemplaires physiques contiennent un code pour télécharger la bande originale numérique composée par Darren Korb avec Ashley Barrett au chant, un livret d’illustrations colorées par le directeur artistique Jen Zee et une boite avec un aspect métal brillant sur la jaquette avant.

Le trailer E3 2021 de Hades

“Nous avons été submergés par l’engouement des fans pour Hades et avons hâte de permettre aux joueurs PlayStation et Xbox du monde entier de les rejoindre“, déclare Amir Rao, directeur du studio de Supergiant Games. “Nous sommes ravis de ce partenariat avec Private Division qui permettra à Hades de toucher d’autres publics avec cette édition physique.”

Hades de Supergiant Games sortira le 13 août prochain en physique et en dématérialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.