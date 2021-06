E3 2021 : Grounded, la plus importante mise à jour est annoncée

Des nouvelles méthodes de construction, des améliorations pour les armes inédites, une araignée très spéciale, des missions originales de Burg.L ou encore des animaux de compagnie arrivent dans Grounded.

Obsidian Entertainment travaille sur la plus conséquente des mises à jour que Grounded ait connu à ce jour : “La construction se développe, avec l’apparition de plus de matériaux et la possibilité de bâtir des structures de champignons. Vous avez toujours rêvé de transformer votre base en un immense château en briques de champignons ? Nous avons pensé à vous. Et pour les fans qui se demandaient si nous comptions ajouter des boss… vous pouvez arrêter de vous poser la question ! La terrible Broodmother a trouvé le moyen d’entrer dans le jardin ! Attention aux âmes sensibles, n’oubliez pas que notre jeu de survie propose un mode dédié si vous êtes arachnophobe. De la possibilité de s’asseoir sur les chaises à celle de posséder son propre puceron de compagnie, nous avons écouté la communauté.”

Le trailer E3 2021 de la mise à jour “The Shroom & Doom” pour Grounded

Grounded – The Shroom & Doom sera disponible le 30 juin prochain sur Xbox Séries X, Xbox Séries S, Xbox One et PC (Windows 10, Steam).