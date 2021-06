E3 2021 : Forza Horizon 5 et les paysages colorés du Mexique

Forza Horizon 5 proposera le monde ouvert le plus grand et le plus varié jamais vu dans la licence.

Direction le Mexique pour Forza Horizon 5. A bord des plus beaux bolides du monde, dont la Mercedes-AMG Project ONE, les joueurs vont pouvoir explorer des déserts vivants, des jungles luxuriantes, des villes historiques, des ruines dissimulées, des plages magnifiques ou encore de vastes canyons, le tout avec une météo aléatoire (gigantesques tempêtes de sable, intenses tempêtes tropicales et autres intempéries à affronter au fil de saisons dynamiques). En plus d’une campagne solo avec de multiples histoires liées à des rencontres inédites, les défis, activités et récompenses seront d’une grande diversité via les modes Horizon Arcade, Horizon Open et Horizon Tours.

Le trailer E3 2021 de Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming et PC via Windows 10 et Steam. Inclus dés le lancement dans le Xbox Game Pass. A noter que les membres du service de jeu vidéo à la demande de Microsoft auront accès à l’édition standard et pourront acheter le Bundle Premium Add-Ons pour obtenir toutes les extensions disponibles dans la version premium du nouvel opus de la simulation du studio Playground Games, dont l’accès anticipé qui démarrera le 5 novembre 2021.

Le gameplay E3 2021 de Forza Horizon 5

“Forza Horizon 5 affiche des performances graphiques inédites. Admirez des panoramas sans précédent et profitez de la distance d’affichage pour avoir une idée des aventures qui vous attendent“, déclare le directeur créatif Mike Brown. “Attardez-vous sur les détails les plus infimes, reproduits avec un réalisme frappant, comme la lumière qui filtre à travers chacune des aiguilles d’un cactus. Notre ciel Mexicain en HDR illumine le monde d’une si belle manière que vous aurez l’impression d’être sur place ! Grâce à la puissance des Xbox Series X et Xbox Series S, le Ray Tracing est utilisé en mode Forzavista pour des voitures toujours plus réalistes.”