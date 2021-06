E3 2021 : Final Fantasy Pixel Remaster, le retour des premiers jeux

Les Final Fantasy de Square Enix qui ont inspiré toute une génération de fans de JRPG vont revenir à la vie dans une ultime remasterisation en 2D pixel.

Les anciens comme les nouveaux joueurs sont invités à se plonger ou replonger très prochainement dans six chefs-d’œuvre, à savoir Final Fantasy I à Final Fantasy VI, qui traversent les époques grâce à leurs aventures épiques avec Final Fantasy Pixel Remaster. L’éditeur japonais Square Enix publiera ces titres individuellement sur la plateforme Steam et les smartphones sous iOS et Android. Par la suite, on peut s’attendre à une véritable compilation sur consoles.

Le trailer E3 2021 de Final Fantasy Pixel Remaster