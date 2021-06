E3 2021 : Eiyuden Chronicle, un voyage inoubliable dans le monde d’Allraan

Le "successeur spirituel" de la série Suikoden fait les présentations.

La nouvelle licence Eiyuden Chronicle du studio japonais Rabbit & Bear Studios sera composée de deux jeux :

Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes, un jeu de stratégie au tour par tour à un niveau supérieur grâce à un système de combat à six personnages avec des sprites 2D et des arrière-plans 3D méticuleusement pour offrir une version moderne des JRPG classiques

Eiyuden Chronicle : Rising, un jeu d’action et de rôle proposant des combats rapides, des mécanismes de construction de villes et des jeux de plates-formes en 2,5D

Le trailer E3 2021 de Eiyuden Chronicle

“Nous avons travaillé dur sur la franchise Eiyuden Chronicle et nous sommes ravis de voir les réactions extraordinaires des fans“, a déclaré Yoshitaka Murayama, responsable principal de Rabbit & Bear Studios. “Nous racontons une histoire très riche avec la franchise Eiyuden Chronicle, à tel point que nous ne pouvions pas tout raconter dans le cadre d’un seul jeu. Nous avons décidé de résoudre ce problème avec un jeu complémentaire qui présente des éléments clés de l’histoire et un style complètement différent.”

Eiyuden Chronicle : Rising sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass) et Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass).