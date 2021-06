E3 2021 : Devolver Digital tease son événement numérique

Devolver Digital revient à l'E3 2021 avec Nina Struthers.

L’éditeur américain Devolver Digital (Loop Hero, Paradise Never, Carrion, Fall Guys) a toujours opéré en dehors des normes avec une communication décalée comme les stands sur le parking de l’Electronic Entertainment Expo malgré les protestations de l’Entertainment Software Association ou les conférences à base de parodies, clichés et humour trash. En général, les studios et les éditeurs les plus célèbres sont moqués avec insistance pour le plaisir du second degrés.

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n — Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

Pour l’édition 2021 de l’E3, Devolver Digital donne rendez-vous le 12 juin prochain pour que l'”avenir recommence”. Pour une heure précise, il faudra repasser plus tard car le mystère est encore total. Certains malins auront remarqué qu’un Hotline Miami 3 est mentionné sur l’image avec l’animatrice Nina Struthers qui lâche son plus beau sourire… Un troll ? Il est en tout cas conseillé de ne pas s’imaginer une annonce au risque d’être déçu.