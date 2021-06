E3 2021 : Deep Silver annonce l’absence des licences Dead Island, Saints Row, Metro et TimeSplitters

Le Koch Primetime Gaming Stream devait être l’occasion d’en apprendre plus sur les prochains projets de Deep Silver, filiale d’Embracer Group, sauf que cela ne sera pas le cas (à part peut-être pour Warhorse Studios et un nouveau Kingdom Come Deliverance). Les plans changent ou alors rien n’est suffisamment avancé dans le développement pour proposer une présentation décente. Même son de cloche pour le salon virtuel de l’Entertainment Software Association : “Notre société mère Koch Media organise un événement dans le cadre du Summer Game Fest 2021 le 11 juin prochain. Pour vous prévenir, vous ne verrez pas Dead Island, Saints Row, Metro ou TimeSplitters à cette occasion (ni à aucun autre événement de l’E3 2021). Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles à partager.”

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021