E3 2021 : de nouveaux éditeurs et studios confirment leur participation

L'évènement gaming de l'Entertainment Software Association au format numérique attire des participants clés de l'industrie vidéoludique.

Square Enix, Sega, Bandai Namco Entertainment, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon et Binge.com se joignent officiellement à Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros Games et Koch Media pour faire des annonces et des révélations majeures aux fans tout au long de l’édition 2021 de l’E3 qui aura lieu du 12 au 15 juin prochain entièrement en virtuel.

Hope you’re getting hungry cause we’ve got more chefs in the kitchen for this year’s #E32021! Our newest additions: SQUARE ENIX, SEGA, BANDAI NAMCO, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon & Binge dot com! pic.twitter.com/DeIB6zFjTX — E3 (@E3) May 6, 2021

“L’E3 2021 est prêt à poursuivre son héritage en tant que principal événement de l’industrie du jeu vidéo, alors que nous ajoutons de nouveaux éditeurs, sponsors et partenaires“, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA. “Nous sommes impatients de partager plus de détails sur cet événement virtuel pour les joueurs du monde entier.”

Les animateurs de l’E3 2021