E3 2021 : d’autres partenaires et des développeurs indépendants vont participer au salon virtuel

Alors que l'édition 2021 de l'E3, entièrement virtuelle, doit débuter le 12 juin prochain, la liste des participants officiels continue de s'allonger

Les sociétés Razer, Intellivision, Yooreka Studio, Tastemakers (créateurs d’Arcade1UP), NetEase, 24 Entertainment, Norton Gaming, GuliKit et SK Telecom rejoignent une liste déjà impressionnante de partenaires participant à l’E3 2021. Les développeurs et éditeurs indépendants Burgos Games, Dreamteck, Ghost Street Games, Hooded Horse, The Sixth Hammer et New Blood Interactive ont également confirmé leur participation à l’édition numérique du salon américain.

L’inscription à l’E3 sera ouverte au grand public le jeudi 3 juin, et le programme complet devrait être annoncé début juin. Pour mémoire, l’Electronic Entertainment Experience (nom pour le format numérique) est le premier événement mondial consacré aux jeux vidéo. Il est détenu et géré par l’Entertainment Software Association, l’association professionnelle américaine qui se consacre aux besoins commerciaux et aux affaires publiques des entreprises qui développent et publient des jeux interactifs pour diverses plateformes.