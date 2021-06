E3 2021 : Cris Tales, une lettre d’amour aux JRPG classiques

La cinématique d’ouverture de Cris Tales se dévoile en vidéo.

Crisbell et son groupe vont devoir affronter pléthores d’ennemis dans leur aventure temporelle avec Cris Tales pour sauver les citoyens de Crystallis : “Les joueurs peuvent utiliser l’étonnante capacité de l’héroïne à passer d’une période à l’autre pour aider les habitants et attaquer les ennemis par surprise. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit utiliser son pouvoir et façonner le passé, le présent et le futur tout en rassemblant des alliés qui l’aideront dans sa quête.”

Le trailer E3 2021 de Cris Tales

Cris Tales sortira le 20 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.