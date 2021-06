E3 2021 : cinq nouveaux jeux seront dévoilés durant la conférence de Devolver Digital

Dès le 12 juin prochain à 22h30, Devolver Digital et l’animatrice Nina Struthers vont une fois de plus se moquer de l’industrie vidéoludique durant l’E3 2021, mais également mettre en valeur cinq nouveaux jeux, dont deux titres misant sur la coopération, provenant des studios tels que Flying Wild Hog, Galvanic Games ou encore Doinksoft, sans oublier les dates de sortie de Phantom Abyss et Death’s Door.

Got five new games to reveal and two release dates to drop in this year’s Devolver Cinematic Universe showcase.

Should be fun.

Don’t forget to tweet us that it wasn’t funny after it’s over. We all love that.

— Devolver Digital (@devolverdigital) June 5, 2021