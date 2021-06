E3 2021 : Capcom date sa conférence

Les nouveautés de l'éditeur japonais Capcom seront dévoilées durant l'édition 2021 de l'E3.

Capcom tiendra une conférence pour l’E3 2021 d’ici le 14 juin prochain à 23h30 sur YouTube, Twitch, Facebook, and Twitter avec au programme Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, Monster Hunter Stories 2 et The Great Ace Attorney Chronicles. Un focus sur le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse est indéniable dans la mesure où il doit être disponible dans le courant de l’été sur consoles et PC, tout comme la présentation de plusieurs nouveaux titres dans l’univers du survival horror avec Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Outrage, Resident Evil Apocalypse et Resident Evil Hank pour continuer à célébrer son anniversaire. Enfin, l’intriguant Pragmata pourrait se montrer avec une séquence de gameplay.

Un teaser pour la conférence E3 2021 de Capcom