E3 2021 : Breath of the Wild 2, l’aventure s’étend jusqu’aux cieux qui surplombent Hyrule

Nintendo rassure les fans sur l'avancée du développement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2.

Le cadre de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 a été élargi pour inclure les cieux d’Hyrule. Link tombe en chute libre à travers les nuages jusqu’au sol, ce qui n’est pas sans rappeler un certain Skyward Sword. Le monde lui-même semble être plus détaillé cette fois-ci, avec de la brume enveloppant les champs ouverts, ainsi que des forts ennemis éparpillés dans l’environnement. En plus d’avoir accès à de nouveaux équipements, le porteur de la Triforce pourra utiliser des compétences inédites comme se déplacer dans divers environnements en utilisant l’eau, une mécanique à base de manipulation du temps ou encore cracher du feu via une tête de dragon qui s’attache à son bras. Alors que l’histoire de Breath of the Wild 2 reste un mystère total, nous avons eu un aperçu de ce qui ressemble à la Calamité causant des ravages à travers le monde. Plus précisément, le château d’Hyrule est arraché du sol et suspendu dans les airs.

Le trailer E3 2021 de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 vise une sortie en 2022 sur Nintendo Switch.