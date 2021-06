E3 2021 : Bandai Namco reste mystérieux sur le contenu de sa conférence

L'éditeur japonais Bandai Namco présentera ses différents jeux lors d’une conférence pour l'édition 2021 de l'E3.

Pas vraiment habitué à cet exercice, préférant apparaître comme invité lors des présentations de Sony ou Microsoft durant divers événements, Bandai Namco tiendra une conférence dans le cadre de l’E3 2021 d’ici le 15 juin à 23h25. Si les chances de voir un nouveau trailer d’un certain Elden Ring sont maigres, notamment à cause d’un développement qui prendrait du retard (sortie attendue pour l’année fiscale 2022-2023), on peut quand même s’attendre à des informations inédites pour Scarlet Nexus, Tales of Arise, House of Ashes de The Dark Pictures Anthology, Digimon Survive et sans doute une ou plusieurs nouvelles adaptations pour des mangas populaires.

We've still got a long journey ahead of us ✨ #TalesOfArise pic.twitter.com/3Thd2HzDOY — Tales of Arise (@TalesofU) June 8, 2021

Elden Ring de Bandai Namco au Summer Game Fest 2021 ?

Si jamais Hidetaka Miyazaki et l’auteur George R.R. Martin apparaissent en même temps durant cette conférence, les réseaux sociaux seront en feu. Certaines rumeurs misent sur une présence du nouveau action-RPG à la sauce Dark Souls de FromSoftware lors du Summer Game Fest : Kickoff Live avec Geoff Keighley.