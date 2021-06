E3 2021 : Babylon’s Fall se révèle être un jeu à service orienté multijoueur

Doté de combats en coop fluides, d'armes puissantes et d'un style visuel original, Babylon's Fall veut se démarquer d'un certain Godfall.

Rejoignez un groupe de guerriers, les “Sentinels”, liés par un équipement spécial appelé “Gideon Coffins” dans une odyssée visant à vaincre la titanesque Tour de Babylone dans le but de mettre la main sur un legs grandiose. Capables de manier des armes des deux mains, les personnages pourront également tirer parti de la puissance de leur “ Gideon Coffin” pour en porter deux de plus, ce qui leur permettra de combiner jusqu’à quatre armes à la fois. Les capacités des divers équipements apporteront des variations stratégiques infinies aux combats. Jouable en mode coopératif multijoueur jusqu’à quatre joueurs, Babylon’s Fall proposera divers modes de jeu après le lancement et sans frais supplémentaires. Le style visuel unique, résultat de l’utilisation du “ Brushwork Filter”, donne vie à un environnement de fantasy original doté d’une esthétique de peinture à l’huile médiévale.

Le trailer E3 2021 de Babylon’s Fall

Babylon’s Fall sortira à une date inconnue sur PS5, PS4 et PC.

Une bêta fermée divisée en trois phases débutera dès juillet prochain. Elle proposera différents tests et de nouvelles plateformes seront ajoutées au fil de la progression de cette dernière. Tous les résultats et les retours des joueurs seront consultés par les équipes de développement et serviront à améliorer la qualité de Babylon’s Fall.

Un carnet des développeurs spécial E3 2021 pour Babylon’s Fall