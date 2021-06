E3 2021 : Astria Ascending, un JRPG français avec des grands noms du jeu vidéo japonais

Dans un monde où le chaos menace l'humanité, une équipe hétéroclite de huit héros est chargée de le sauver.

Collaborez avec des Demi-Dieux et voyagez dans les cinq villes d’Orcanon pour vivre une aventure complexe de destin, de peurs et de sacrifices. Chaque personnage a sa propre histoire. En plus des combats au tour par tour proposant un système innovant de points de focus afin d’améliorer certaines compétences et de cibler la faiblesse d’un ennemi., les joueurs peuvent s’essayer à toute une série de quêtes secondaires et de mini-jeux, dont un jeu de jetons original sur le thème de la fantasy. Le compositeur Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), le scénariste Kazushige Nojima (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) et les designers Akihiko Yoshida (Bravely Default, Final Fantasy Tactics) et Hideo Minaba (Final Fantasy IX, Granblue Fantasy) ont participé au développement.

Le trailer E3 2021 d’Astria Ascending

Astria Ascending sortira le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.

“Les Demi-Dieux sont au cœur même d’Astria Ascending“, a déclaré Julien Bourgeois, réalisateur chez Artisan Studios. “Chacun a son propre passé, ses propres raisons d’être là, au-delà de la volonté de sauver le monde. C’est un sujet que nous creusons vraiment au cours de l’histoire.“