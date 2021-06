E3 2021 : Age of Empires IV, focus sur le contenu du nouveau chapitre de la saga

Faîtes de l’Histoire votre histoire grâce à Age of Empires IV.

En plus d’incarner les Anglais, les Mongols, les Chinois et le Sultanat de Delhi, deux nouvelles civilisations seront disponibles au lancement d’Age of Empires IV :

La Dynastie Abbaside : Elle se concentre sur la technologie grâce à un bâtiment unique, la Maison de la Sagesse, qui vous permettra de choisir des améliorations uniques. Leurs unités spéciales comprennent des archers et des cavaliers à dos de chameau

Les Français : Ils ont été annoncés parallèlement à la campagne de la Guerre de Cent Ans. Vous pourrez prendre part aux affrontements entre les Français et les Anglais ayant eu lieu au 14ème et 15ème siècle. La Chambre du Commerce et l’Institut Royal permettent de consolider vos fins de partie. Les chevaliers du Roi sont l’une des unités spéciales de cette civilisation, redoutables grâce à leur capacité à charger

Les combats navals seront également de la partie. Ils ajoutent une nouvelle dimension à l’aspect stratégique du jeu, sachant qu’une campagne inédite avec l’héroïne française Jeanne d’Arc viendra enrichir la durée de vie.

Age of Empires IV de Relic Entertainment sortira le 28 octobre prochain sur PC via Windows 10 et Steam ainsi que dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate.