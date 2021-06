E3 2021 : A Plague Tale Requiem, l’histoire déchirante d’Hugo et Amicia va se poursuivre en 2022

A Plague Tale : Requiem est la suite directe de A Plague Tale : Innocence.

Le duo Amicia et Hugo va de nouveau devoir surmonter tous les dangers dans un monde médiéval sombre et ravagé par la peste : “Vous avez pu précédemment vivre l’histoire ténébreuse d’une soeur et d’un frère, dans une aventure se déroulant lors des heures les plus sombres de l’Histoire. Chassés par les soldats de l’Inquisition et entourés par des nuées de rats inarrêtables, ils ont appris à se faire mutuellement confiance, à se battre pour survivre et à se faire une place dans le monde, même quand les chances apparaissent maigres. Après la conclusion épique du volet original, le deuxième chapitre sera un voyage émotionnel.”

Le trailer E3 2021 de A Plague Tale : Requiem

A Plague Tale : Requiem sortira l’année prochaine sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch (via le Cloud Gaming) et PC. Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.