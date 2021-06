E3 2021 : A Plague Tale Innocence va revenir en 4K UHD sur PS5 et Xbox Series X

Revivez le début des aventures d'Amicia et Hugo au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire de France avec un niveau de détails sans précédent.

A Plague Tale : Innocence pourra bientôt être jouable en 4K UHD native à 60fps et avec la compatibilité audio 3D sur les consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft. La prise en charge de la manette DualSense de Sony n’est pas confirmée dans l’immédiat. Pour mémoire, l’histoire prend place alors que la peste ravage le Royaume de France : “A travers les champs de bataille et les villages dévastés par la maladie, Amicia et son petit frère Hugo sont poursuivis sans relâche par l’Inquisition. Sur leur chemin, ils uniront leurs forces avec d’autres enfants laissés orphelins par la guerre, et tenteront de repousser l’invasion des rats grâce au feu et la lumière. Dans leur lutte pour survivre, ils devront faire face à des horreurs sans nom, soutenus uniquement par le lien qui unit leur destin. Alors que leur aventure commence… le temps de l’innocence touche à sa fin.”

Le trailer E3 2021 de A Plague Tale : Innocence en 4K UHD

La version améliorée de A Plague Tale : Innocence sera disponible le 6 juillet prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Asobo Studio annonce que A Plague Tale Innocence sortira également pour la première fois sur Nintendo Switch via une version numérique utilisant les technologies de cloud gaming.

A Plague Tale : Innocence en 4K UHD pourrait être disponible “gratuitement” via le PlayStation Plus d’ici le mois prochain.