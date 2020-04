E3 2020 : un format numérique n’est pas adopté par l’ESA

L'édition 2020 de l'E3 est définitivement annulée. Rendez-vous en 2021 pour le renouveau du salon américain.

Malgré l’annulation de l’événement américain au Convention Center de Los Angeles à cause du nouveau coronavirus, l’Entertainment Software Association (ESA) avait sous-entendu ces dernières semaines la possibilité de préparer une édition spéciale au format numérique afin de présenter les annonces et les nouveautés de l’industrie vidéoludique en partenariat avec des éditeurs et des émissions implantées dans le monde entier.

Suite à l’annonce d’IGN avec son Summer of Gaming, l’ESA ne peut pas rivaliser et laisse définitivement tomber : “Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie de Covid-19, nous ne présenterons pas d’évènement E3 2020 en ligne en juin prochain. Au lieu de cela, nous travaillerons avec les exposants pour promouvoir et présenter les annonces de chaque entreprise, y compris sur www.E3expo.com, dans les prochains mois. Nous sommes impatients de réunir notre industrie et notre communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra en évidence de nouvelles offres et ravira notre public.”

