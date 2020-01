E3 2020 : Sony confirme son absence pour la deuxième fois d’affilée

L'édition 2020 de l'E3 n'est pas en adéquation avec le futur de Sony.

Après avoir tourné le dos à l’E3 2019, Sony Interactive Entertainment ne participera pas non plus à l’E3 2020 (9 au 11 juin prochain à Los Angeles) alors que le salon américain devait être le lieu idéal pour une confrontation entre la PS5 et la Xbox Series X de Microsoft. Afin de ne pas laisser la presse dans le flou, un porte-parole du constructeur japonais a expliqué cette surprenante décision : “Nous avons un profond respect pour l’ESA (Entertainment Software Association) en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 en fait le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année. Notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 s’appuiera sur des centaines d’événements grand public à travers le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans aient l’impression de faire partie de la famille PlayStation et puissent jouer à leur contenu préféré. Nous avons un fantastique catalogue de titres à venir sur PlayStation 4 et avec le lancement prochain de la PlayStation 5 nous nous réjouissons vraiment d’une année de fête avec nos fans.”

L’E3 se meurt, la fin d’une ère

Avec la nouvelle absence de Sony, la Mecque du jeu vidéo en prend un sacré coup, mais le journaliste Jason Schreier n’est pas surpris : “L’E3 est dans le pire état qu’il ait jamais été, l’année dernière le salon était à moitié vide, et c’était avant qu’ils n’aient publié par erreur les adresses et numéros de téléphone des milliers de journalistes présents (…) Une anecdote juteuse que j’ai entendue l’an dernier est que la principale raison de Sony pour avoir manqué l’E3 était les désaccords/tensions/conflits avec l’ESA, qui sont sûrement les facteurs déterminants ici aussi“. Si Nintendo est toujours présent au Convention Center, Electronic Arts et Microsoft ont déserté le célèbre centre de convention situé à côté du Staples Center pour l’Hollywood Palladium (EA Play) et le Microsoft Theater (Fan Fest). Néanmoins, les trois géants du milieu vidéoludique vont encore proposer des conférences, là où on se demande si Sony suivra afin de ne pas avoir de retard sur la concurrence. A noter qu’Activision a aussi abandonné l’E3 l’année dernière.

Une communication bien rodée pour la PS5

Depuis le début de sa nouvelle communication, Sony sait parfaitement quand et comment parler de sa nouvelle console en parsemant ici et là des informations inédites, tout en coupant l’herbe sous le pied à son rival Microsoft. Même au CES à Las Vegas, la PS5 a fait parler d’elle alors qu’il n’y avait rien de nouveau, à part son logo. Les fans répondent toujours présents. Les prochains mois seront importants pour la société japonaise. On peut aisément parier sur l’annonce d’un PlayStation Meeting pour février-mars et un PlayStation Experience durant l’été après l’E3 2020, à moins que Sony Interactive Entertainment préfère dévoiler l’ensemble de ses cartouches lors du “Summer PSX” (nom non officiel).