E3 2020 : le salon du jeu vidéo est officiellement annulé

La grand-messe du jeu vidéo est annulée et n'aura pas lieu pour la première fois depuis 1995. Les intervenants devraient donner rendez-vous aux joueurs en ligne.

L’épidémie de coronavirus COVID-19 touche désormais la plus grande partie de l’Asie, l’ensemble des pays de l’Europe et se répand peu à peu aux États-Unis avec 121 727 cas dans le monde, 4 389 décès et 66 988 personnes soignées. De nombreux universités ont fermés leurs portes outre-Atlantique pour poursuivre le semestre en ligne, et les entreprises de technologie suivent le même chemin avec leurs employés : Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple ont tous demandé à leurs employés de travaillés depuis chez eux — une consigne d’abord limitée aux villes de Seattle, San Francisco et Bellevue, puis étendue à l’ensemble du pays. Par précaution, de nombreux évènements ont été annulés ou reportés, voire tout simplement déplacés en ligne. On en dénombrait 50 le 6 mars 2020. Dorénavant, ce ne sont pas moins de 77 salons ou expositions à subir le même sort.

Tout n’était pas joué il y a quelques jours encore

On savait que l’annulation de l’édition 2020 de l’E3 pouvait intervenir d’ici les prochaines semaines si la situation autour du coronavirus prenait encore plus d’ampleur et qu’un autre grand événement de la tech, le Mobile World Congress 2020, avait d’ores et déjà été annulée, mais rien n’était joué. Selon Ars Technica cependant, les dés sont cependant jetés aujourd’hui. Le site rapportait tout d’abord, au début de cette journée, les propos de proches de l’organisation, mais rien d’officiel n’avait été communiqué.

Une déclaration officielle

C’est désormais chose faite, puisqu’en réaction ou non à l’article, une déclaration de l’ESA fait état de la décision prise : “Après une consultation attentive avec nos sociétés membres sur la santé et la sécurité de tous dans notre industrie — nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 — nous avons pris la difficile décision d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin à Los Angeles“, peut-on lire. “Suite à des préoccupations accrues et accablantes concernant le virus COVID-19, nous avons estimé que c’était la meilleure façon de procéder dans une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus que nous ne soyons pas en mesure d’organiser cet événement pour nos fans et sympathisants. Mais nous savons que c’est la bonne décision basée sur les informations que nous avons aujourd’hui.” D’ici peu, les personnes ayant acheté un billet seront contactées pour procéder aux remboursements.