E3 2020 : l’ESA réagit encore à la menace du coronavirus

L'annulation de l'édition 2020 de l'E3 pourrait intervenir d'ici les prochaines semaines si la situation autour du coronavirus prend encore plus d'ampleur.

Alors que la Californie a déclaré il y a quelques heures l’état d’urgence après avoir enregistré un premier décès lié au coronavirus (six nouveaux cas ont été signalés dans la mégalopole de Los Angeles), les organisateurs de l’Electronic Entertainment Expo, à savoir l’Entertainment Software Association (ESA), ont décidé de prendre une nouvelle fois la parole pour apaiser les potentielles tensions alors qu’ils affichaient jusqu’ici une certaine sérénité sur la tenue du salon américain : “La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et employés sont notre priorité absolue. Bien que l’ESA continue de planifier une nouvelle édition de l’E3, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement (…) Notre équipe et nos partenaires continuent de surveiller le Covid-19 par l’intermédiaire des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques sanitaires sur le salon (…) Encore une fois, sachez que nous continuerons à évaluer les nouveaux développements et à fournir des mises à jour, si nécessaire.”

Vers la fin de l’E3 dès l’année prochaine ?

Depuis quelques années, c’est la question que de nombreux journalistes se posent. L’E3 est-il encore important pour les éditeurs ? Forcément, avec le coronavirus, elle revient encore sur la table, notamment par l’intermédiaire de Jason Schreier, journaliste chez Kotaku : “Si l’E3 2020 est annulé et que les éditeurs finissent par faire des événements numériques à la place, je m’attends à ce que la plupart d’entre eux regardent le peu qu’ils perdent en n’étant pas là (et combien d’argent ils économisent) et suivent l’exemple de Sony en abandonnant définitivement l’événement. Un grand moment existentiel ici (…) Pour être clair, l’E3 est un salon pour les commerciaux et autres cadres, pas pour les fans. La partie visible pour les fans – les conférences de presse – sera bien plus intéressante et visible lorsqu’elles seront toutes essentiellement des mises en scène à la Nintendo.“