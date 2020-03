E3 2020 : les organisateurs surveillent avec attention l’évolution de l’épidémie de coronavirus

La tenue de l'édition 2020 de l'E3 n'est pour l'instant pas encore menacée à cause du coronavirus, mais l'Entertainment Software Association est attentive à la situation.

La menace du nouveau coronavirus est à prendre très au sérieux depuis ces dernières semaines. Alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a prescrit des mesures de sécurité et d’hygiène à respecter de manière obligatoire pour ne pas étendre l’épidémie, plusieurs événements ont été annulés, notamment des conventions qui rassemblent plus de 5.000 personnes. Les plus notables étant le Grand Prix de Chine (F1), le Mobile World Congress, la Game Developers Conference ou encore la Facebook F8 Developer Conference.

Malgré l’inquiétude, l’ESA (Entertainment Software Association) maintient pour l’instant l’E3 2020, tout en gardant un oeil sur le sujet : “Tout le monde surveille la situation de très près. Nous continuerons à être vigilants, car notre première priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous les exposants et visiteurs. Compte tenu de ce que nous savons à l’heure actuelle, la planification de l’E3 2020 bat son plein. Les inscriptions se portent bien et nous promettent un show excitant en juin prochain.”

Les jeux des Xbox Game Studios seront à l’E3 2020

Si le salon américain n’est pas annulé d’ici là, Microsoft se prépare à annoncer de nombreux jeux pour la famille des Xbox (les exclusivités pour la Xbox Series X n’arriveront que d’ici un ou deux ans) comme l’a récemment déclaré Phil Spencer, le patron de la division gaming de la firme de Redmond : “La prochaine réunion pour l’E3 est prévue pour aujourd’hui (ndlr : le 14 février dernier), des tonnes de choses sont à discuter d’ici l’E3, notamment un large éventail de jeux en provenance des Xbox Game Studios. Aaron Greenberg, le manager général du marketing, est en train de travailler dessus. Les années de lancement des nouvelles consoles sont tout simplement spéciales.”