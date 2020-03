E3 2020 : l’annulation du salon américain fait réagir les éditeurs et les studios

Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Devolver Digital ou encore Limited Run Games vont quand même organiser des conférences en live pendant la période de l'E3.

Afin de respecter les mesures de sécurité vis-à-vis du coronavirus, le Convention Center de Los Angeles n’ouvrira pas ses portes à l’édition 2020 de l’E3 du 9 au 11 juin prochain. Si l’événement est officiellement annulé (une première depuis son retour au format traditionnel en 2009 après les deux éditions à Santa Monica avec le nom E3 Media & Business Summit), plusieurs grands noms de l’industrie vidéoludique n’ont pas l’intention d’abandonner ce temps fort médiatique, surtout à une époque où les réseaux sociaux ont un impact non négligeable dans la communication :

Microsoft : “L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique. Les détails sur le calendrier et plus encore seront dévoilés dans les semaines à venir.“

Nintendo : “Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 de cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous dans notre industrie, à savoir nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date. Nous tenons à exprimer notre préoccupation et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de Covid-19 pendant cette période difficile. Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens de tenir nos fans au courant de nos activités et de nos produits. En raison de l’épidémie de Covid-19, les grands événements de l’industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons différentes manières de dialoguer avec nos fans, et nous aurons plus à partager au cours de l’année.“

Ubisoft : “ La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sera toujours notre priorité. Aussi, bien que nous soyons sincèrement déçus de ne pas pouvoir vivre l’E3 à vos côtés cette année, nous soutenons la décision de l’ESA. L’E3 est, et continuera d’être un rassemblement important pour nous réunir en tant que communauté autour de notre passion pour les jeux vidéo. Nous explorons actuellement les différents formats en ligne à notre disposition pour partager nos actualités et sorties. A très vite pour plus d’infos ! “

“ Devolver Digital : “La semaine de l’E3 a toujours été très importante pour nous, et nous sommes vraiment déçus par l’annulation de l’événement lui-même. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles il nous faut jongler, mais en ce moment, nous prévoyons un Devolver Direct et peut-être plus.“

Limited Run Games : “ L’E3 2020 a été annulé, mais le show doit se poursuivre ! Rejoignez-nous pour notre troisième conférence de presse totalement en direct sur Twitch pour les plus grandes annonces concernant l’avenir des jeux vidéo physiques. “

“ THQ Nordic : “F***“

Electronic Arts : l’événement EA Play est maintenu pour le moment, même si les responsables de l’éditeur américain continuent d’observer de près l’évolution de la situation.

Electronic Entertainment Expo Digital 2020, une édition numérique en préparation ?

Si l’E3 2020 n’aura pas lieu, les organisateurs de l’E3 annoncent vouloir trouver des solutions pour ne pas abandonner les joueurs durant l’été et confirment également la tenue d’une édition 2021 dès l’année prochaine : “Nous explorons des options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin prochain. Les mises à jour seront partagées sur E3expo.com. Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur point de vue sur la réinvention de l’E3 cette année. Nous sommes impatients de vous présenter l’E3 2021 comme un évènement repensé qui rassemble les fans, les médias et l’industrie dans une vitrine qui célèbre l’industrie mondiale du jeu vidéo.”

Warner Bros devait organiser une conférence à l’E3 2020

En plus de revenir sur l’annulation de l’E3, Kotaku a également révélé que Warner Bros devait s’y rendre par ses propres moyens avec un événement pour faire des annonces : “L’éditeur américain prévoyait de tenir une conférence de presse à l’E3 pour la première fois afin de parler, entre autres, de Batman, de Harry Potter et du nouveau jeu de Rocksteady. Désormais, reste à savoir ce qu’ils vont faire“. On peut dire que le nouveau coronavirus a embêté tout le monde jusqu’au bout.