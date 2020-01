E3 2020 : l’année du changement, l’ESA dévoile ses plans

Les organisateurs de l'Electronic Entertainment Expo veulent redynamiser l'événement américain avec l'édition 2020.

En perte de vitesse depuis plusieurs années, notamment à cause de l’émergence des réseaux sociaux, l’E3 de l’Entertainment Software Association (ESA) devrait bien devenir un festival pour les fans, les médias et les influenceurs. Si elle va forcément diviser, cette nouvelle orientation va permettre de compenser les départs de grands noms de l’industrie vidéoludique comme Sony Interactive Entertainment, Electronic Arts ou encore Activision, tout en attirant une audience plus importante que par le passé : “Nous sommes bien avancés dans le développement et la production d’une grande expérience qui célèbre la culture du jeu de manière passionnante (…) Nous présenterons l’E3 2020 au monde entier à travers de nouveaux programmes en streaming et numériques, tout en créant des rassemblements sur le salon qui permettent aux gens de faire ce qu’ils aiment le plus… jouer et célébrer les jeux (…) Nous aurons des invités surprises, des expériences scéniques incroyables, un accès aux coulisses et des zones expérimentales qui raviront les sens. Ce sera incroyablement inclusif, célébrant tous les aspects de notre industrie. L’E3 2020 sera une expérience nouvelle et revitalisée pour tout le monde.”

#E32020 is in 131 days, and it’s going to be incredible! We’ve partnered with @iam8bit and others to ensure a floor experience like nothing you've seen. We’ve also taken steps to earn back your trust. Read the details…Registration starts in 2 weeks! https://t.co/RTNtUOE0fr pic.twitter.com/IFSqU1pieZ — E3 (@E3) January 30, 2020

L’ESA annonce de nouvelles mesures de sécurités pour l’E3 2020

La fuite massive de données personnelles durant l’E3 2019 a également porté préjudice à l’ESA. Pour rassurer les journalistes et autres professionnels qui seront encore une fois présents à Los Angeles en juin prochain à l’occasion de l’édition 2020 de l’E3, les organisateurs de l’événement américain annoncent que le processus d’enregistrement des médias a été totalement remanié et conçu en collaboration avec une société de cybersécurité : “Gagner votre confiance et votre soutien est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous avons reconstruit le site web de l’E3 avec des mesures de sécurité renforcées et à plusieurs niveaux. Cela inclut la mise à jour de nos processus de gestion des données, y compris le traitement des informations personnelles. Nous ne stockerons plus ces données sur notre site. Nous avons également modifié nos pratiques d’inscription et nous recueillerons le minimum d’informations nécessaires pour compléter votre inscription.”

Les fans peuvent donner des idées pour améliorer le salon

L’ESA fait appel aux fans les plus fidèles pour avoir des remarques et des idées concernant l’élaboration de l’E3 2020 : “Au cours des prochaines semaines – et jusqu’à l’E3 – nous révélerons plus de détails et continuerons à écouter et à apprendre. Si vous avez une idée que vous aimeriez voir se concrétiser à l’E3, veuillez l’envoyer à [email protected], et nous verrons si nous pouvons la concrétiser. Aucune idée n’est trop grande ou trop petite. Nous voulons avoir de vos nouvelles.“