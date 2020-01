E3 2020 : l’absence de Sony fait réagir l’ESA, Microsoft annonce sa présence

L'organisateur de l'Electronic Entertainment Expo joue la carte de l'indifférence suite à l'annonce de Sony et loue les qualités du salon américain.

Face à la nouvelle non-présence de Sony à l’E3 2020 (deux fois en deux ans, une première dans l’histoire du milieu vidéoludique), l’Entertainment Software Association n’a pas tardé à s’exprimer via un communiqué ne mentionnant pas le constructeur japonais : “L’E3 est un évènement emblématique célébrant l’industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L’édition 2020 de l’E3 sera un spectacle passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des espaces d’exposants, des activations et une programmation qui divertiront les participants, anciens comme nouveaux. L’intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l’attention des marques qui considèrent l’E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier“. La relation entre l’ESA et Sony ne semble définitivement pas être au beau fixe. Il est important de préciser que l’Electronic Entertainment Expo prévoit de prendre une nouvelle orientation.

Microsoft sera à l’E3 2020

Si Sony ne participera pas à l’édition 2020 de l’E3, Phil Spencer de Microsoft rassure les fans de la marque au X vert concernant la présence de l’éditeur américain : “Notre équipe travaille dur sur l’E3, nous sommes impatients de partager nos travaux avec tous ceux qui adorent jouer. Notre moyen d’expression artistique a toujours été propulsé par l’association de la créativité et du progrès technique. 2020 est une année cruciale dans ce voyage pour la Team Xbox. Les fans représentent une partie extraordinaire de l’E3 chaque année, pour moi et l’équipe (…) Les fans sont une partie incroyable de l’E3 chaque année pour moi et l’équipe. Respecter et parler avec les fans est une partie si spéciale du spectacle.”

Sony et la période E3

Il est improbable que Sony déserte l’E3 et son édition 2020 pour ne pas faire son propre événement pendant ou après le célèbre salon américain. Certaines rumeurs parlent d’un retour du PlayStation Experience pour l’été. La société nippone souhaite faire les choses en grand pour les 25 ans de la marque PlayStation. Un PlayStation Meeting en février ou en mars devrait véritablement lancer les hostilités avec des annonces fortes.