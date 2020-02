E3 2020 : Geoff Keighley délaisse le salon américain de l’ESA

L'animateur canadien Geoff Keighley ne produira pas l'E3 Coliseum pour l'édition 2020 de l'E3.

Décidément, l’E3 2020 sera vraiment une édition spéciale. Entre l’absence de Sony et la refonte du salon américain, Geoff Keighley, le producteur des Game Awards, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne se rendra pas à Los Angeles cette année pour l’E3, la Mecque du jeu vidéo : “Depuis 25 ans, j’ai assisté à chaque édition de l’Electronic Entertainment Expo. Couvrir, diffuser et partager l’E3 a toujours un moment fort de l’année, pour ne pas dire qu’il a défini un pan entier de ma carrière. J’ai réfléchi à quoi dire à propos de l’E3 2020. Si je souhaite toujours soutenir les développeurs présentant leurs travaux, je dois également être honnête avec vous, les fans, sur ce que vous devez attendre de ma part. J’ai pris la difficile décision de décliner la production de l’E3 Coliseum. Pour la première fois en 25 ans, je ne participerai pas à l’E3. Je me réjouis de soutenir l’industrie par d’autres moyens et à l’occasion d’autres événements à l’avenir.”

Pas d’E3 Coliseum à l’E3 2020

Commandée par l’ESA (Entertainment Software Association, l’organisateur de l’Electronic Entertainment Expo) depuis maintenant trois ans, l’émission de Geoff Keighley mettant en avant de nombreux développeurs n’aura pas lieu (à part si un repreneur se manifeste) pour l’E3 2020, car le salon américain ne correspond plus à ce qu’il souhaite faire : “Je ne me sens pas à l’aise pour participer au show dans l’immédiat (…) Ce n’était certainement pas une décision facile à prendre, mais je pense que c’est la bonne pour moi, et je voulais que les fans le sachent avant la mise en vente des billets. Nous sommes à un point d’inflexion intéressant entre les événements physiques et numériques, et il est clair que l’E3 est au milieu d’une transition, évoluant par rapport à ce qui était traditionnellement un salon professionnel. Mais quand vous le regardez objectivement, l’E3 a vraiment pour idée d’unir l’industrie et les fans pour célébrer le médium sur une l’échelle mondiale. L’avenir de l’E3 sera déterminé en fonction de l’efficacité de la marque à atteindre cet objectif. Ce n’est que mon point de vue, mais je pense que l’E3 doit être plus numérique, global et inclusif dans son approche pour connecter les joueurs et célébrer l’industrie. Il ne s’agit plus vraiment de savoir qui achète un stand sur le salon. Tous ceux qui ont participé au The Game Festival sur Steam autour des Game Awards ont probablement une idée assez précise de ma vision de la manière dont nous rassemblons le monde autour des jeux.”

Les premiers participants à l’E3 2020 sont connus

La liste n’est pas encore exhaustive (18 participants pour l’instant) :

Activision (retour après une année d’absence)

Amazon Game Studios

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCsoft

RDS Industries

Sega

Square Enix

Take-Two Interactive

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Pour les personnes qui s’inquiètent de ne pas voir Nintendo dans la liste, sachez que Doug Bowser, le président de Nintendo of America, avait confirmé la présence de la firme de Kyoto à l’E3 2020 dans les colonnes de Hollywood Reporter : “Nous nous réjouissons de participer à l’édition 2020 de l’E3. C’est l’un des nombreux lieux idéaux pour nous cette année pour interagir avec les gens dans un environnement social et immersif. Chaque année, nous basons notre approche de l’E3 sur le contenu que nous avons à partager“. Microsoft avait également confirmé sa présence par la voix de Phil Spencer.