Dysterra : le jeu de survie multijoueur de Kakao Games en collaboration avec Reality MagiQ

Kakao Games dévoile Dysterra, un jeu de survie multijoueur à grande échelle sur PC.

Développé avec l’Unreal Engine d’Epic Games, Dysterra se présente comme un jeu de survie multijoueur composé de plusieurs systèmes d’artisanat complexes, d’affrontements passionnants et de catastrophes environnementales bluffantes. Si l’objectif de l’éditeur sud-coréen Kakao Games est de proposer un accès anticipé pour la fin de l’année à l’ensemble des joueurs dans le monde, une alpha sera lancée du 18 au 22 mars prochain aux USA et au Canada via Steam. L’Europe n’est pas concernée pour le moment, mais de nouvelles informations seront dévoilées ultérieurement.

Un trailer pour Dysterra

“Nous développons un équilibre idéal qui permet aux survivants novices de profiter longtemps du jeu tout en maintenant la tension unique des jeux de survie“, explique l’équipe en charge de Dysterra. “Nous voulons créer Dysterra comme un jeu de survie auquel de nombreux joueurs peuvent s’identifier et dans lequel ils peuvent s’immerger.”

Kakao Games et Reality MagiQ prévoient d’effectuer plusieurs tests avec des joueurs du monde entier et de tenir compte de divers retours afin de parfaire le contenu de Dysterra.