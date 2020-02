Dyson imagine dans un brevet un casque purificateur d’air

Dyson est une marque de qualité et ce à bien des égards. Elle investit énormément en recherche et développement pour proposer des produits très aboutis. Et la marque commence à diversifier ses activités. Bientôt un casque au catalogue du fabricant anglais ?

Le marché des casques est déjà très bien fourni. Il en existe pour tous les goûts, tous les budgets, avec des fonctionnalités très poussées – jusqu’à la personnalisation des couleurs via des LED, l’intégration d’assistants numériques vocaux ou de vrais systèmes d’isolation sonore -. Il pourrait bientôt y en avoir un qui offre l’étonnante particularité de purifier l’air autour de vous. C’est en tout cas l’idée décrite dans ce brevet découvert récemment.

Dyson imagine un casque faisant office de purificateur d’air

Les ingénieurs de Dyson Ltd. ont eu l’idée relativement folle de ce nouveau produit, ou tout du moins de ce nouveau concept. Le brevet fut rapidement déposé auprès du bureau du Royaume-Uni. Comme vous pouvez déjà l’imaginer, l’objectif de ce casque est de purifier l’air qui vous entoure. Pour ce faire, il utilise un système de filtre intégré directement dans les écouteurs. Dans chacun, des ventilateurs pour aspirer et faire passer l’air dans un filtre à particules – domaine dans lequel Dyson est expert depuis ses ventilateurs – pour le purifier.

À quand sur nos têtes pour se protéger de la pollution de l’air ?

Et quand on connait les problèmes liés à la pollution aujourd’hui, on se dit que ce genre de fonctionnalité pourrait plaire à une certaine cible. Un tel produit signé Dyson, s’il venait à être réalité, serait très certainement du très haut de gamme mais il aurait au moins le mérite d’exister. Et d’ouvrir la voie à un nouveau marché. Difficile de savoir si ce genre de technologie et de produit serait viable commercialement parlant mais l’idée d’un “purificateur personnel portable” est très intéressante. La pollution de l’air est dangereuse, la chose n’est plus à démontrer. Une solution supplémentaire pour s’en protéger est toujours bonne à prendre. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un concept mais qui sait, peut-être les équipes de Dyson, ou d’une autre marque, parviendront-elles à un produit fini… À suivre !