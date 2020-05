Dyson dévoile son projet abandonné de voiture électrique, nom de code N526

Dyson est un grand nom de l'électronique moderne. La marque a su se faire un nom dans l'électroménager haut de gamme, notamment grâce à ses aspirateurs. Aujourd'hui, elle se diversifie. Et il s'avère qu'elle planchait sur une voiture électrique.

Lorsque l’on évoque la société et la marque Dyson, on pense assez naturellement aux aspirateurs, bien évidemment, mais aussi depuis quelque temps, aux ventilateurs ou aux sèche-cheveux. Saviez-vous que l’entreprise travaillait aussi sur une voiture électrique ? Non ? C’est désormais chose faite. Dyson travaillait effectivement sur un projet de voiture électrique avant de l’abandonner définitivement il y a quelques mois. Aujourd’hui, nous avons droit à un aperçu de cette voiture.

James Dyson dévoile le projet de voiture électrique abandonné

Le fondateur et actuel PDG de Dyson, James Dyson, est interrogé en exclusivité pour The Sunday Times Rich List. En effet, pour la première fois, James Dyson est parvenu à rejoindre la 2020 Rich List, avec une fortune estimée à 16,2 milliards de livres (18,11 milliards d’euros). Dans cette interview, l’homme révèle que la voiture électrique 7 places qui était en développement répondait au nom de code N526. Mais surtout, elle disposait d’une autonomie de 965 km. Bien mieux donc que la concurrence et notamment Tesla.

Nom de code N526, le véhicule offrait une autonomie de 965 km

James Dyson affirme aussi que cette voiture pouvait passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, pour une vitesse maximale de 201 km/h. Au total, environ 500 millions de livres (559 millions d’euros) auraient été investis dans ce vaste projet avant de constater qu’il ne pourrait pas être viable commercialement et de devoir l’abandonner en Octobre dernier. Difficile d’imaginer à quoi aurait pu ressembler le marché de l’automobile avec Dyson sur le segment de l’électrique mais avec une autonomie de près de 1 000 km, il y a fort à parier que nombre de clients se seraient montrés très intéressé(s).