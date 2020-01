Dying Light 2 : Techland repousse la sortie à une date inconnue

Le nouvel opus de la licence Dying Light ne sortira au printemps prochain.

L’hécatombe continue ! Après Marvel’s Avengers (4 septembre 2020), Final Fantasy 7 Remake (10 avril 2020) et Cyberpunk 2077 (17 septembre 2020), c’est maintenant au tour de Dying Light 2 d’être reporté afin que les développeurs puissent peaufiner certains détails du survival horror en open world et en vue à la première personne : “Ce fut une année chargée pour nous alors que nous avons continué à travailler sur notre plus grand projet à ce jour. Nous savons que vous attendez Dying Light 2 avec impatience, et nous voulons livrer exactement ce que nous avons promis. Nous visions initialement une sortie pour le printemps 2020, mais malheureusement, nous avons besoin de plus de temps de développement pour réaliser notre vision. Nous aurons plus de détails à partager dans les prochains mois, et nous vous répondrons dès que nous aurons plus d’informations. Nous nous excusons pour ces mauvaises nouvelles. Notre priorité est de fournir une expérience à la hauteur de nos propres standards, élevés, et des attentes de vous, nos fans. Merci de rester à l’écoute et merci à nos fans du monde entier pour votre soutien, votre patience et votre compréhension.”

Dying Light 2 uniquement sur PS5, Xbox Series X et PC ?

Le communiqué de Techland ne donne pas pour le moment la nouvelle période de sortie de Dying Light 2 et ne mentionne pas non plus les versions PS4 et Xbox One… Et si l’éditeur polonais avait décidé de se concentrer uniquement sur la nouvelle génération ? Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que certains membres de l’équipe de développement assurent vouloir proposer rapidement des versions PS5 et Xbox Series X… Un début de réponse devrait avoir lieu lors de l’E3 2020.

Du gameplay en 4K pour Dying Light 2