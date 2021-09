Dying Light 2 Stay Human ne sortira finalement pas avant 2022

Initialement prévu pour le 7 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Dying Light 2 Stay Human est désormais attendu pour début février 2022 afin que les développeurs puissent avoir plus de temps pour l'optimiser.

Dans un communiqué adressé à la presse et aux joueurs, le PDG de Techland, Pawel Marchewka, dévoile une nouvelle date de sortie pour Dying Light 2 Stay Human et explique pourquoi : “L’objectif de notre entreprise a toujours été d’établir une communication transparente et honnête avec notre communauté. Chaque jour, nous nous efforçons de progresser dans cet élément. L’équipe progresse régulièrement dans la production et le jeu approche de la ligne d’arrivée. Le jeu est terminé et nous le testons actuellement. C’est de loin le plus grand et le plus ambitieux projet que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous avons réalisé que pour amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et l’optimiser. C’est pourquoi nous avons décidé de repousser la date de sortie au 4 février 2022.”

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Il ajoute également : “Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu puisse répondre à vos plus grandes attentes à sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis à ce sujet. Cependant, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour avoir un aperçu plus approfondi de Dying Light 2 Stay Human. Le mois prochain, les journalistes et les créateurs de contenu pourront mettre la main sur les versions PC et console du jeu lors d’une série d’événements d’avant-première. Ils pourront alors partager avec vous leurs expériences de The City. En attendant, nous tenons à remercier tous nos fans du monde entier. Sans votre soutien et vos commentaires, nous ne serions jamais allés aussi loin dans cette aventure. En plus de nos mises à jour régulières, nous nous préparerons à partager des nouvelles passionnantes sur le jeu dans le courant du mois.”

Dying Light 2 Stay Human sur PC avec la GeForce RTX 4K de Nvidia

Nvidia renouvelle son partenariat avec Techland pour proposer ses technologies, à savoir le Ray Tracing avec des effets comprenant des ombres physiquement réalistes (prenant en compte la largeur angulaire du soleil dans le ciel), une occlusion ambiante grandement améliorée et un rendu DLSS, dans la version PC de Dying Light 2 Stay Human.

“Notre partenariat avec Nvidia nous a permis de créer une expérience immersive et viscérale pour les joueurs de Dying Light 2“, a déclaré Tomasz Szalkowski, directeur du rendu chez Techland. “Le Ray Tracing améliore le réalisme de notre monde impitoyable et infecté, tandis que le Nvidia DLSS apporte une augmentation des performances sans sacrifier la qualité de l’image.“