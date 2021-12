Dying Light 2 Stay Human : le développement est terminé, place à d’ultimes mises à jour et ajustements

Alors que les versions physiques de Dying Light 2 Stay Human peuvent désormais commencer à être fabriquées dans les usines pour arriver à temps dans les rayons, le studio polonais Techland va encore passer les prochains mois à prendre en compte les derniers retours de la presse et des influenceurs du monde entier suite à des sessions en avant-première, mais également à polir encore plus l’action-RPG en monde ouvert pour répondre aux attentes élevées.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14

— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021