Dying Light 2 : les versions PS5 et Xbox Series X/S incluses gratuitement

Après de nombreux reports, Dying Light 2 sera finalement disponible le 4 février prochain. Si vous n’avez pas encore eu la chance d’acquérir une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S, sachez que le développeur Techland a décidé de vous faciliter la vie quant à l’achat du jeu maintenant ou plus tard. En effet, dans une annonce rapportée par Eurogamer, le studio a expliqué il y a peu qu’il offrira une mise à niveau gratuite vers la version PS5, Xbox Series X/S à celles et ceux qui achètent Dying Light 2 sur PlayStation 4 ou Xbox One.

Cela signifie donc que vous pourrez profiter du jeu avec des graphismes améliorés plus tard, quand vous aurez la machine adéquate. Comme de nombreux titres récents PS5 et Xbox Series X/S, Dying Light 2 proposera plusieurs modes de rendu, ce qui offrira aux joueurs la possibilité de choisir de donner la priorité aux graphismes ou aux performances.

Si vous voulez jouer avec les meilleurs graphismes possibles, vous pourrez choisir entre les modes “Qualité” et “Résolution”. Comme vous vous en doutez probablement avec le nom, le dernier mode permettra de jouer en 4K. Un peu moins évident, le mode Qualité va ajouter le raytracing à votre expérience de jeu. Et si tout ce qui vous importe, c’est le framerate, vous opterez alors pour le mode “Performances” qui permet de jouer à Dying Light 2 à 60 images par seconde ou davantage. Vous pouvez voir ces trois modes de jeu en action dans la vidéo ci-dessous.

Cette nouvelle arrive en même temps qu’une autre, concernant la version cloud de Dying Light 2 sur Nintendo Switch. Malheureusement, Techland doit reporter la sortie de cette version de six mois. Le studio a pris cette décision pour s’assurer de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs de la console hybride de Big N.