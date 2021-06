Dying Light 2 devient… Dying Light 2 Stay Human, Techland dévoile une date de sortie

Si le développement a connu quelques turbulences à cause de plusieurs départs, Dying Light 2 Stay Human sortira le 7 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Dying Light 2 Stay Human se déroule vingt ans après les évènements du premier opus, Villedor ou The City est devenu le dernier bastion de l’humanité pour lutter contre un virus causant l’extinction de plus de 98% de la population. Le protagoniste Aiden Caldwell est un exilé des Pilgrims et croisera le chemin de plusieurs Nightrunners pour s’en sortir. Les mécaniques de parkour permettent ainsi d’explorer le vaste monde ouvert, notamment en profitant de la verticalité des décors, et de l’utiliser dans des combats tactiques.

Le gameplay change selon un cycle jour/nuit, de sorte que les joueurs peuvent partir piller les repaires abandonnés des infectés la nuit et découvrir les sombres secrets de ceux qui sont au pouvoir le jour. Dans l’optique de trouver des objets et fabriquer des équipements, une approche créative est nécessaire.

Les différentes éditions de Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human – Edition Standard

Le jeu au format physique ou dématérialisé

Bonus de précommande (tenue Reload, skin d’arme Reload et skin de deltaplane Reload)

Dying Light 2 Stay Human – Edition Deluxe

Contenu Edition Standard

Objets dématérialisés Deluxe (pack de skins légendaires, charmes d’arme exclusifs, fond d’écran, bande-dessinée numérique, bande-son numérique, artbook numérique)

DLC scénaristique 1

Dying Light 2 Stay Human – Edition Ultimate

Contenu Edition Standard

Contenu Edition Deluxe

Objets dématérialisés Ultimate (boost XP nocture de deux heures et objet d’artisanat)

DLC scénaristique 2

Dying Light 2 Stay Human – Edition Collector

Contenu Edition Standard

Contenu Edition Deluxe

Statuette “défenseur de la ville” accompagnée d’une lampe à UV stylisée

Objets collector (artbook physique, torche UV, carte de la ville, trois cartes postales, pack d’autocollants “voix de la ville”, lettre de remerciement du directeur créatif, boite édition collector)

Dying Light 2 Stay Human : Peacekeepers vs Renegades

Pour écrire son histoire, il faudra choisir son camp en effectuant des choix importants. Tout le jeu pourra être joué en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Si les joueurs qui n’ont pas joué à la première édition peuvent se plonger facilement dans le monde de Dying Light 2 Stay Human, Techland a préparé une édition Platinum de Dying Light : “Elle contient tous les DLC sortis à ce jour, au meilleur prix, disponibles sur Steam, GOG, PlayStation Store et Microsoft Store. C’est le meilleur moment pour s’enfoncer dans Harran et découvrir le destin de Kyle Crane.“